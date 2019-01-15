Kırşehir'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"

Kırşehir
Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, kent merkezi ve ilçelerle Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu ile ilgili Kırşehir'in durumu, ortaya konulan projeler, oluşan vizyon belgeleri ve yapılabilecek çalışmaların belirlendiği ifade edildi.
Çalıştaya Ahi Evran Üniversitesinden 25 öğretim görevlisi, İŞKUR
İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden temsilciler ile okul idarecilerinin de aralarında bulunduğu 215 kişinin katıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ve beş yıllık ana politikaların yer aldığı konular değerlendirilmiştir. İki günde tamamlanan çalıştayda İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz
, Kırşehir'in eğitimdeki mevcut durumunu ve 2023 eğitim vizyonunun felsefesi hakkında bilgi vermiştir. Çalıştay kapsamında 20 çalışma masası belirlenmiş, 20 ana başlıkta grup faaliyetleri oluşturulmuştur. Kırşehir Çalıştayı'nın değerlendirilmesi ile hazırlanacak rapor Milli Eğitim Bakanlığına sunularak, kentteki eğitim vizyonu oluşturulacaktır."