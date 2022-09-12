Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 17:24
Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kırşehir'de, 209 okulda 45 bin 110 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Kırşehir'de, 209 okulda 45 bin 110 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, yeni eğitim yılı nedeniyle Borsa İstanbul Zernişan Vakkas İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Buhara, çeşitli tavsiyelerde bulundu, okul idarecilerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarete eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da il genelinde 209 okulda 45 bin 110 öğrencinin yeni eğitim yılına başladığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Borsa İstanbul, VİOP'taki emir ve işlem oranı verilerini yayımlayacak Borsa İstanbul, VİOP'taki emir ve işlem oranı verilerini yayımlayacak 12 Eylül'ün En Uzun Firarı, Hatıra Fotoğrafı da Çektirdikleri 118 Metrelik Tünel Kazdılar: 'Arkadaşımız Bir Şiş Soktu; Hava Gelmeye Başladı. 12 Eylül'ün En Uzun Firarı, Hatıra Fotoğrafı da Çektirdikleri 118 Metrelik Tünel Kazdılar: 'Arkadaşımız Bir Şiş Soktu; Hava Gelmeye Başladı.
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:24:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement