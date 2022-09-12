Ziyarete eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da il genelinde 209 okulda 45 bin 110 öğrencinin yeni eğitim yılına başladığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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