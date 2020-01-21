Kırşehir'de 22 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle kapanan 22 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kırşehir Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 8 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 9 kepçe ile çalışma yaparak, ilçelerden Akçakent'te 11, Akpınar'da 7, Mucur'da 3 ve Boztepe'de 1 köy yolunu ulaşıma açtı.