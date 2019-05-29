Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 225 kaçak saat ve çakmak ele geçirildi
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Kırşehir'de 225 kaçak saat ve çakmak ele geçirildi

1 saat önce

Kırşehir'de yurda kaçak yollarla sokulan 225 kaçak saat ve çakmak ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yurda kaçak yollarla sokulan ürünlerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kırşehir'de 225 kaçak saat ve çakmak ele geçirildi, System.String[]
Kırşehir'de yurda kaçak yollarla sokulan 225 kaçak saat ve çakmak ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yurda kaçak yollarla sokulan ürünlerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Kent genelinde kontrollerini sürdüren ekipler, Terme Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan kişilerin tezgahlarını kontrol etti.
Seyyar satıcılar M.K. ve O.K'nin kurdukları 2 ayrı tezgahta, faturası bulunmayan, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen, farklı markalarda 225 çakmak ve saat ele geçirildi.
Ürünlere el koyan ekipler, M.K ve O.K'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:52 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel
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