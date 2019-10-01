"Kırşehir'de 226 proje hazırlandı"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent genelinde hazırlanan 226 projenin toplam parasal değerinin 2 milyar 738 milyon 628 bin lira olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. toplantısı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, kurumların veri girişlerini gerçekleştirdiği İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) modülünden alınan yatırım izleme raporlarına göre 2019 yılı eylül ayı sonu itibariyle İl Özel İdaresi de dahil olmak üzere kentte 226 proje hazırlandığını ifade etti.

Kırşehir'de hazırlanan 226 projenin toplam parasal değerinin 2 milyar 738 milyon 628 bin lira olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 50 milyon lira harcanmıştır. 2019 yılında bu projelere toplamda 416 milyon 897 bin lira ödenek ayrılmış olup, dönem sonu itibariyle 239 milyon 248 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 226 projeden 65'i tamamlanmış, 126 proje de devam etmektedir. Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler kapsamında çalışmalar hakkında bilgi alıyor, kurumlar arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlıyoruz. İlimizde kamu kaynaklarının kullanımı noktasında kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışması birçok sorunun çözümünde yardımcı olmaktadır."

Yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında sunum yapmasının ardından Vali Akın, koordinasyon kurulundan projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu ve Nuri Araz, kaymakamlar, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.