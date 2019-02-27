Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 24 İşçi Alımına Bin 47 Kişi Müracaat Etti

Kırşehir'de 24 İşçi Alımına Bin 47 Kişi Müracaat Etti

51 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'de il ve ilçelerde çalıştırılmak üzere alınacak 24 işçi ilanına bin 47 kişi müracaat etti.

Kırşehir'de 24 İşçi Alımına Bin 47 Kişi Müracaat Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'de il ve ilçelerde çalıştırılmak üzere alınacak 24 işçi ilanına bin 47 kişi müracaat etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde çalıştırılmak üzere işçi alımlarının kura çekimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürlüğü Saliha Sultan Yurdu konferans salonunda yapıldı. 24 kişinin alınacağı işe bin 47 kişinin başvuru yaptığı kura çekimi heyecanla beklendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "24 farklı iş kolunda kadrolu eleman alınacak. Biz, başvuru yapanların hiçbirini görmedik. Herkes İŞ-Kur'a gitti. Kimlerin nasıl yazıldığını da bizler görmedik. Hiç kimseye de aracı olmadık. Allah herkesi bir şekilde imtihan ediyor. Herkes böyle bir ortamdan da faydalanmak ister. Kimsenin vebalini almak istemem" dedi.

Yapılan kura çekiminde temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs kaptanı (şoför), aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı (bina), güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson (servis elamanı), resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı), soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım/ teknolojisi teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda daimi süreli işçi ile temizlik görevlisi meslek kolunda engelli ve eski hükümlü işçi alımları için kura çekimleri yapıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

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