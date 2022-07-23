Kırşehir'de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Vali Buhara, mesajında, basının varlığının, demokrasilerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden ve vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtti.

Türk basınının tarihin her döneminde, halkın gözü, kulağı, sesi olmayı başardığını aktaran Buhara, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, demokrasinin gelişmesi, cumhuriyetin kökleşmesi hususunda basının büyük katkılar sağladığını kaydetti.

Buhara, "Gerek ulusalda gerek ise yerelde kamusal çıkarları ve bireysel özgürlükleri gözeterek zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içerisinde vazifesini yerine getiren değerli basın mensuplarımızın çalışmaları takdire şayandır. Tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, basın emekçilerimize başarı ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlhan da basın emekçilerinin en çarpıcı ve sıcak gelişmeleri halka aktarıp zorlu koşullar altında haberin kaynağına ulaşarak emeklerini ortaya koyduklarını anımsattı.

Ekicioğlu ise basın emekçilerinin gece, gündüz, yaz, kış demeden her türlü zor şartlarda görevlerini yaparak, toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine ve korunmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.