KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI - Son Dakika
Üye Girişi

KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI

16.05.2022 17:39

KIRŞEHİR'de, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda 25 engelli, yemin ederek 1 günlüğüne asker oldu.

KIRŞEHİR'de, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda 25 engelli, yemin ederek 1 günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen ve ailelerin sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende 25 engelli, ellerini Türk bayrağı üzerine koyup yemin etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından asker üniforması giyen engellilere terhis belgeleri verildi.

Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, "Türk milleti olarak askerlik bizim için bir onur meselesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, her genç, her erkek bunun hayatı boyunca haklı bir gururunu yaşamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu kapsamda 2002 yılından bu tarafa engelli vatandaşlarımıza yönelik temsili askerlik uygulaması yapılmaktadır. Bugün 25 gencimiz heyecan ve coşku ile sizlerin karşısında üniformalarını giymiş olarak kahraman birer Mehmetçik olarak gururla ve onurla durmaktadırlar. Kendini vatana adamak için yemin eden Mehmetçiklerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Tören, açılan stantların ziyaret edilmesiyle sona erdi.

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Törenden görüntü

-Genel detay

Haber: Fahrettin TOKER-Kamera: KIRŞEHİR,(DHA)

KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI
KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI

YORUMLAR
500
Kırşehir ve Niğde'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı Kırşehir ve Niğde'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı Amasya, Tokat ve Sinop'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı Amasya, Tokat ve Sinop'ta engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:15:55. #1.11#
SON DAKİKA: KIRŞEHİR'DE 25 ENGELLİNİN ASKERLİK HEYECANI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement