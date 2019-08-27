Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 260 çocuk sünnet ettirilecek
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de 260 çocuk sünnet ettirilecek

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 260 çocuğun toplu şölenle sünnet ettirileceğini bildirdi.

Kırşehir'de 260 çocuk sünnet ettirilecek, System.String[]

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 260 çocuğun toplu şölenle sünnet ettirileceğini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Kırşehir Belediyesi tarafından dokuzuncusu düzenlenecek şölenin, 29 Ağustos Perşembe gerçekleştirileceğini belirtti.

Cacabey Meydanında düzenlenecek şölenin bu yıl daha coşkulu geçeceğini ve yapılacak etkinliklerle çocukların gönüllerince eğleneceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak geleneksel sünnet şölenine Kırşehir genelinden 260 çocuk müracaat etti. Göreve başladığımız günden beri sosyal belediyeciliğin gerektirdiği konularda elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çabalıyoruz. Kentte yapılacak hizmetlerimizden biri olan şölenimizi Cacabey Meydanında yapacağız. Sünnet şölenimizde çocuklarımıza sünnet kıyafetlerini ve oyuncaklarını ücretsiz dağıtacağız. Çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmak ve onlara destek vermek için tüm hemşehrilerimizi şölenimize davet ediyorum."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın: Sonum Emine Bulut gibi olacak
Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 260 çocuk sünnet ettirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]