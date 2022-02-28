Kırşehir'de 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika
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Kırşehir'de 28 Şubat sürecine tepki

28.02.2022 18:09
Kırşehir'de 28 Şubat sürecine tepki

Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Fatih Mehmet Yavuz, millet iradesini yok sayan her türlü girişimi kınadıklarını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Fatih Mehmet Yavuz, millet iradesini yok sayan her türlü girişimi kınadıklarını belirtti.

Yavuz, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mağduriyetlerin giderilmesinin 28 Şubat süreci faillerini mahkum etme iradesi kadar önemli olduğunu ifade etti.

28 Şubat mazlumlarının hukukunu inşa edecek, haklarını ihya, itibarlarını iade, zararlarını tazmin edecek kararlar, kararnameler ve kanunları yürürlüğe koymanın mazlum ve mağdurlara karşı bir borç, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Yavuz, "Eğitim-Bir-Sen olarak, millet iradesini yok sayan her türlü girişimi bir kez daha kınıyoruz. Ülkemizi dün 28 Şubat'ın yerli yabancı şer ortaklarına, onların karanlık emellerine asla teslim etmedik, bugün de yarın da teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Eğitim Bir Sen, 28 Şubat, Kırşehir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 28 Şubat sürecine tepki - Son Dakika


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