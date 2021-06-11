KIRŞEHİR'DE 3 KADIN CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ 16 YIL SONRA YAKALANDI - Son Dakika

KIRŞEHİR'de, 2005 yılında farklı adreslerde öldürülen Seher Alver (63), Mehrinaz Ayatay (65) ve Sultan Baran (63) cinayetleriyle ilgili 5 şüpheli, polis tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Olay, 2005 yılında Kırşehir merkezdeki farklı adreslerde meydana geldi. O tarihte Mehrinaz Ayatay kuyuya atılmış, Seher Alver tarlada gömülü, Sultan Baran ise evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Yakınlarının ihbarıyla çalışma yapan polis ekipleri, cinayet şüphelileriini belirleyemedi. 1,5 yıl önce Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için özel ekip oluşturdu. Kurulan ekip, Mehrinaz Ayatay, Seher Alver ve Sultan Baran'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, olay yerlerinde yeniden incelemeler yaparak, çevredekilerin ifadelerini aldı. Gizli tanıklardan alınan ifadeler sonrası cinayet zanlılarının D.Ç., D.Ş., B.E., M.K. ve E.Ş. olduğu belirlendi. Polisin operasyonuyla 4 cinayet zanlısı kaldıkları evlerde yakalanırken, D.Ç.'nin ise başka bir cinayet suçundan cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.