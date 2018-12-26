Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 3 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförü Gözaltına Alındı

Kırşehir'de 3 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförü Gözaltına Alındı

2 saat önce

KIRŞEHİR'de 3 kişinin öldüğü 28 kişinin de yaralandığı kazanın ardından tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Kazım Arslan, gözaltına alındı.

Kırşehir'de 3 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförü Gözaltına Alındı, System.String[]
KIRŞEHİR'de 3 kişinin öldüğü 28 kişinin de yaralandığı kazanın ardından tedavisi tamamlanan otobüs şoförü  Kazım Arslan, gözaltına alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir- Kırıkkale karayolu Akpınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tunceli'den İstanbul'a giden Can Dersim Tuncelililer firmasına ait Kazım Arslan yönetimindeki 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, İsmail Güneş (40), Ramazan Yegül (19) ve Lorin Naira Can (3) yaşamını yitirdi. Otobüs şoförü Kazım Arslan ile Eren Kıyar, Alper Kıyar, Oğuzhan Biter, Meriç Metin Düşkün, Ali Genç, Gülay Özgül, Sadri Kaya, Murat Kaya, Umut Gündüz, Mahir Doğan, Mehmet Aydoğan, Adem Ünver, Muzaffer Gün, Ali Ataç, Ümit Kaya, Dilek Bulak, İsmail Kaya, Hasan Aydoğan, Kakime Demir, Ferit Emir, Mehmet Sarıgül, Özlem Özçelik, Rabiaya Çubuk, Nursen Gülsün, Gülsen Tosun, Güler Ayhan ve Necla Emircan yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, kaza yerine gelerek çalışmaları takip etti. Vali Akın ve beraberindekiler daha sonra yaralıları hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

25 YARALI TABURCU EDİLDİ

Yaralılardan 25'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğer 3 kişinin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Taburcu edilenler arasında bulunan otobüs şoförü Kazım Arslan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:59 Kaynak: DHA

Kazım Arslan, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Sanıklara Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:06:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 3 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförü Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]