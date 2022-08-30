Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar evlerinin balkonlarından sevgi gösterisinde bulundu. Yürüyüş, meydandaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi - Son Dakika

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