Konserin sonunda Balkır'a hediye takdim eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı - Son Dakika

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