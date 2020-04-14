Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Kırşehir'de 300 pazar esnafından 150 aileye gıda yardımı

KIRŞEHİR'de 300 pazar esnafı, koronavirüs tedbirleri kapsamında dar gelirli olan 150 aileye yardımda bulundu.

Kırşehir'de pazar esnafı, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorluk yaşayan dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sebze, meyve ve çeşitli gıdaları kapalı pazar yerinde hazırladı. Mahalle muhtarlarının yardımıyla hazırlanan paketler, ihtiyaç sahibi 150 ailenin evlerine teslim edildi. Düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Süleyman Akagündüz, 'Kırşehir pazar esnafı ile dar gelirli vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledik. Bu duyarlı davranışın her kesimin katılımını bekliyoruz. Poşetlerimizin içerisinde biber, patlıcan, domates, ekmek, evin ne gıda ihtiyacı varsa esnaf arkadaşlarımızla burada topladık" dedi.