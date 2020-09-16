Kırşehir'de 33. Ahilik Haftası etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Kırşehir'de 33. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu ve satranç turnuvası düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bisiklet turu ve satranç turnuvasında dereceye giren sporcular için ödül töreni gerçekleştirdi.

Valilik önündeki törende konuşan Vali İbrahim Akın, sporun hayatın en önemli parçası olduğunu göstermek için Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında turnuva düzenlediklerini aktardı.

Ahilik Haftası nedeniyle gençleri bir araya getirerek, spora yönlendirdiklerini vurgulayan Akın, "Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu ve satranç turnuvalarına katılan gençlerimizi kutluyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tüm esnafımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. Koronavirüs salgınıyla mücadele verdiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmelerini, bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Evlerinde izole edilen vatandaşlarımız da salgının yayılmasını engellemek için lütfen dışarı çıkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Satranç turnuvasında 18 yaş altı kategorisinde Sıddık Ümit Öztaş birinci, Mehmet Yaman ikinci, Furkan Kaya üçüncü, açık kategoride Tayfun Aslan birinci, Eyüp Enver Yıldız ikinci, Mehmet Kayabaşı üçüncü oldu.

Ahilik bisiklet turu ve satranç turnuvasında dereceye girenlere, Vali İbrahim Akın tarafından ödül verildi.