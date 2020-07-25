Kırşehir'de 33. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Kırşehir'de gerçekleştirilecek Ahilik Haftası etkinliklerine yönelik Vali İbrahim Akın başkanlığında toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 33. Ahilik Haftası programları öncesi Valilik Konferans Salonunda hazırlıkların görüşülmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, 14-20 Eylül arasında düzenlenecek programların kente yakışır şekilde icra edilmesi için gayret gösterildiğini belirtti.

Hazırlıklar aşamasında paydaş kurumların özenli bir çalışma yürüttüğünü aktaran Akın, "Ahilik Haftası'nın Kırşehir'e ve Ahiliğe yakışır şekilde kutlanması için gayret gösteriyoruz. Ahilik Haftası, Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir'de Ahilik kültürünü yaşamak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla özel programlarla gerçekleşecek." ifadelerini kulandı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı da etkinliklerle ilgili sunum yaptı.