Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 342 kök hint keneviri ele geçirildi
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Kırşehir'de 342 kök hint keneviri ele geçirildi

3 dakika önce

Kırşehir'de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 342 kök Hint keneviri ve 650 gram esrar ele geçirdi.

Kırşehir'de 342 kök hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Kırşehir'de Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 342 kök Hint keneviri ve 650 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Akpınar ilçesi yakınlarında bir tarım arazisinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan çalışmalarda 342 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarlanın sahibi K.P.,'nin ikametinde yapılan aramada ise 650 gram esrar bulundu. K.P., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:56 Kaynak: İHA
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