Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü - Son Dakika
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Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü

15.09.2022 12:23
Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü

Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Esnaf Futbol Turnuvası düzenlendi.

Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Esnaf Futbol Turnuvası düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahi Stadı'nda düzenlenen turnuvanın final karşılaşmasında esnaf temsilcilerinden oluşan Ahi Spor takımı, Evran Spor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışlarıyla yenerek şampiyon oldu.

Birinci ve ikinci takımın madalya ve kupalarını Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk takdim etti.

Vali Buhara, final oynayan takımları tebrik ederek, "Bu organizasyonun esnafımız arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesine önemli katkı sağladığına inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha Ahilik Haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü - Son Dakika

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