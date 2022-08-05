Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor

05.08.2022 10:41
Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor

Kırşehir'de 35'incisi gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırşehir'de 35'incisi gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında düzenlenen toplantıda, 35. Ahilik Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası'nın, Kırşehir'in bütün dinamikleri ile en güzel ve en anlamlı şekilde icra edileceğini ifade etti.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'nın planlama ile ilgili sunum yapmasının ardından, ilgili kurum ve kuruluşların, görüş ve önerileri alındı.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, ilgili daire müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Vali Buhara, gençlik merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi Vali Buhara, gençlik merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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