Kırşehir'de 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir'de 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı

10 dakika önce

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Kırşehir'de 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, köy içi yol yapım çalışmalarıyla köylerde yaşayan vatandaşların yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını aktardı.

Bu yılki program kapsamında Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur, Kaman ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde bölümler halinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi ekiplerimiz planlı ve programlı bir şekilde yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu toplamda 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı. Eksik kalan diğer ilçe ve köylerimizdeki yol yapım çalışmaları da planlamalar kapsamında devam ediyor. Köy muhtarları ve sakinleri yapılan çalışmalardan memnun. Vatandaşımızın köylerdeki konforunu artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kurtuluş Yılmaz, Akçakent, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı
(Özel) Mahalleyi tavus kuşları sardı Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar

Son Dakika Haberleri
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 16:24:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]