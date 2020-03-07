Kırşehir'de 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, köy içi yol yapım çalışmalarıyla köylerde yaşayan vatandaşların yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını aktardı.

Bu yılki program kapsamında Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur, Kaman ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde bölümler halinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi ekiplerimiz planlı ve programlı bir şekilde yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu toplamda 35 kilometrelik köy içi stabilize yol ve bakım çalışmaları tamamlandı. Eksik kalan diğer ilçe ve köylerimizdeki yol yapım çalışmaları da planlamalar kapsamında devam ediyor. Köy muhtarları ve sakinleri yapılan çalışmalardan memnun. Vatandaşımızın köylerdeki konforunu artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."