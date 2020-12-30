Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu

30.12.2020 13:19
Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu, System.String[]

Son dakika haberleri... Kırşehir'de yeni yıl öncesinde polis, 5 farklı adrese şafak operasyonu düzenledi.

Kırşehir'de yeni yıl öncesinde polis, 5 farklı adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 372 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ölümlerinde yaşanan artışlar ve yasa dışı yollarla üretilen içkinin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Sahte içki üretildiği ihbarlarını değerlendiren polis tarafından farklı mahallelerde 5 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Evlerin odalarında bekletme, damıtma sistemlerinin olduğunu tespit eden ekipler, yapılan aramada sahte olarak üretildiği belirlenen 372 litre el yapımı alkol, 10 litre etil alkol, 5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ve anason yağı, 1 terazi, 15 serum kablosu ile 2 ruhsatsız tüfek ve 36 fişek ele geçirdi. Sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen O.C. ve M.A'yı gözaltına alan ekipler, incelemeler ve denetimlerini sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi Kırşehir polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika


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