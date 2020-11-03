Kırşehir'de 388 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Merkeze bağlı Karıncalı köyüne baskın düzenleyen ekipler, F.M. ve Ö.M'nin ikametlerindeki aramada, cam şişelerde 112 litre rakı, 42 litre viski ve 234 litre şarap ele geçirdi.

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