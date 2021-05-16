Kırşehir'de 4 katlı apartman, 'mutant virüs' nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

KIRŞEHİR'de 4 katlı bir apartman, bina sakinlerine yapılan test sonucu 'mutant virüs'e rastlanılması ve çok sayıda temaslı nedeniyle karantinaya alındı.

Medrese Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan 4 katlı Beşyıldız Apartmanı'nda yaşayan bazı kişiler yüksek ateş, öksürük ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan bina sakinleri evlerinde karantinaya alındı. Binada yaşayanların mutant virüse yakalanması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10 dairesi bulunan apartman için karantina kararı aldı. Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Medrese Mahallesi Fatih Bulvarında bulunan bir apartmanda ikamet eden bazı şahısların yapılan testlerinde mutant Covid-19 virüsü tespit edilmesi ve bu şahıslarla bayramlaşmadan kaynaklı çok sayıda temaslı şahsın bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bahse konu apartmanda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."