Kırşehir'de 42 köyün içme suyu sorunu çözüme kavuşturuluyor

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kent merkezi ve 6 ilçede 42 köyde içme suyu sorununun yıl sonuna kadar tamamen çözüme kavuşacağını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'deki tüm köylerde su sorunu yaşanmaması için çok yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

İl Özel idaresi ile yoğun bir program belirlediklerini ifade eden Kendirli, ilk etapta çalışmaların sürdüğü 42 köyde içme suyunun yıl sonuna kadar tamamen çözüme kavuşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz öncülüğünde devam eden programlarımız kapsamında Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe, Kaman, Akçakent ve kent merkezine bağlı toplam 42 köyümüzde içme suyu sorunu 2019 yılı sonuna kadar tamamen çözüme kavuşacak. İçme suyu kaynaklarıyla Mucur ilçesine bağlı Karakuyu, Rışvan, Yörücek, Kızılağıl ve Devepınarı köylerinde 5 kilometrelik hat çalışmasıyla içme suyu problemleri giderildi.

Yine bu kapsamda Çiçekdağı ilçesine bağlı Boğazevci, Bozlarevci, Kabaklı, Kaleevci, Konurkale, Acı ve Gölcük köylerinde su sorunu yaşanmaması için 47 kilometrelik su hattı çalışması da başladı."

Kendirli, İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan bu çalışmayla içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüleceğine işaret ederek, "Köylerimizde içme suyu sıkıntısının tamamen çözülmesi bizim için son derece önemlidir. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz'a ve özel idaresi ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.