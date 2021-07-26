Kırşehir'de 5 bin 203 büyükbaş, 8 bin 891 küçükbaş hayvan kesildi - Son Dakika

Kırşehir'de, geçtiğimiz Kurban Bayramında kesilen hayvan sayılarını Tarım İl Müdürlüğü paylaştı.

İl Genelinde Kurban Bayramında, 5 bin 203 büyükbaş, 8 bin 891 küçükbaş hayvan kesildiği Tarım İl Müdürlüğü tarafından kamu oyuyla paylaşıldı. Kırşehirliler, Kurban Bayramı süresince mandıralardan ve Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarından kurbanlıklarını aldıktan sonra belediyeler tarafından belirlenen alanlarda ve kesimhanelerde kurbanlıklarını kesti. Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarından ise 3 bin büyükbaş hayvan alımı yapılırken 6 bin civarında ise küçükbaş hayvan alımı yapıldı.

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, kesimhaneler dışında kurban kesimlerinin veterinerler incelemesinde Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarından da yapıldığını söyledi. - KIRŞEHİR