Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 5 Bin 746 Üniversite Öğrencisi Toplu Taşıma Kullanıyor

Kırşehir'de 5 Bin 746 Üniversite Öğrencisi Toplu Taşıma Kullanıyor

3 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 5 bin 746 üniversite öğrencisinin toplu taşım aracı kullandığını, biniş ücretlerindeki indirimin kent merkezinde olumlu yönde hareketliliğe neden olduğunu bildirdi.

Kırşehir'de 5 Bin 746 Üniversite Öğrencisi Toplu Taşıma Kullanıyor, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 5 bin 746 üniversite öğrencisinin toplu taşım aracı kullandığını, biniş ücretlerindeki indirimin kent merkezinde olumlu yönde hareketliliğe neden olduğunu bildirdi.

Bahçeci, yazılı açıklamasında, öğrencilerin şehir içi otobüslerinde 'Akıllı Kart'ı yoğun kullandığını, biniş ücretinin öğrencilere 1,50 lira olmasıyla kent merkezinde ciddi anlamda hareketlilik gözlendiğini belirtti.

4 aydır kullanımda olan otobüslerde öğrencilerden 'Akıllı Kart' ücreti de alınmadığını, sadece biniş ücreti talep edildiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 5 bin 746 üniversite öğrencisi toplu taşım aracı kullanıyor. Öğrenciler için taşıma ücretini 1,50 liraya indirerek, öğrencilerimizin ekonomik olarak etkilenmemesini arzu ettik. Okul kampüsünden şehir içine gelerek rahat bir şekilde işlerini hallediyorlar. Esnafımıza da katkısı olsun istedik. Öğrencilerimiz toplu taşıma sisteminden önce kampüs içinde zamanlarını geçiyorlardı, şimdi ise otobüslerin devreye girmesi ile kampüste değil, çarşıda vakitlerini geçirerek esnafımıza katkıda bulunuyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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