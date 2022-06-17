İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün düzenlediği operasyonda, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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