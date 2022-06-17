Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

17.06.2022 10:38
Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kırşehir'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün düzenlediği operasyonda, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:14 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşüyor! 5 gün boyunca sağanak yağıuş bekleniyor
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:09 Çiftçilerin merakla beklediği haber! 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:43:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 5 tefecilik şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement