Kırşehir'de 50 yaş üstü sığınmacılara Kovid-19 bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de yaşayan 50 yaş üstü Afganistan, Irak, Suriye ve İran uyruklu sığınmacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bilgilendirildi.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ tarafından desteklenen proje kapsamında 50 yaş üstü sığınmacı aileler için Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Proje ortağı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hilal Seki Öz, salgınla mücadelede yapılan çalışmalar ve Kovid-19'dan korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda Afgan, İran, Irak ve Suriyeli sığınmacılardan oluşan katılımcılara Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Arapça ve Farsça olarak bastırılan Kovid-19 bilgilendirme kitapçığı, dezenfektan ve maske dağıtıldı.