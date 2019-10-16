Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi

Kırşehir'de 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi

32 dakika önce

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Kırşehir'de 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi, System.String[]

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi.


Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kırşehir Jandarma Komutanlığına ilk katılan Jandarma Er Abdülaziz Çiftçi'ye hediye takdim edildi.


Kırşehir Valisi İbrahim Akın, jandarma teşkilatının, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her türlü tehdide ve terör unsurlarına karşı gece gündüz demeden mücadele verdiklerini söyledi.


Vali İbrahim Akın, "Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı amansız bir mücadele yürütülmektedir. En kısa sürede ordumuzun bu terör unsurlarını bertaraf edeceğine inancımız tamdır" dedi.


Askerlerin Jandarma Marşı seslendirmesinin ardından tören sona erdi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:09 Kaynak: İHA
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