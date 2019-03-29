Kırşehir'de 51 Seçmen 4 Seyyar Sandıkta Oy Kullanacak

Kırşehir
'de, oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan 51 seçmen için 4 seyyar sandık kurulduğu bildirildi.
Kırşehir Seçim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre, il genelinde 699 sandıkta 167 bin 620 seçmen oy kullanacak.
Rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecekler için merkez ve ilçelerde toplam 4 sandık kurulu oluşturuldu. Bu sandıkların 2'si merkezde, diğer ikisi de Boztepe
ve Akpınar
ilçelerinde hizmet verecek.
Seyyar sandıklarda, merkezde 43, Boztepe'de'de 5, Akpınar'da da 3 seçmen oy kullanacak.
Sandık kurulları, oy kullanma işlemi bittikten sonra seyyar sandıkları ilişkilendirilen sandık kurullarına teslim edecek.