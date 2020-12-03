Kırşehir'de 57 kuruma erişilebilirlik belgesi verildi - Son Dakika

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, il genelinde 57 kuruma engellilerin ulaşımının kolaylaştırılmasında yaptıkları katkılardan dolayı erişilebilirlik belgesi verildiğini bildirdi.

Baykara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla beraberindeki engellilerle Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın engelliler için Erişilebilirlik Yılı ilan edildiğini belirten Baykara, ekiplerin Kırşehir'de belediyelerden üniversiteye kadar kamu kurumları ve özel kuruluşlarda denetimler yaparak belge düzenlediklerini söyledi.

Kırşehir Valiliği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların da aralarında olduğu 57 kurumdaki binalar ve ulaşım vasıtaları için belge düzenlendiğini ifade eden Baykara, "Üniversitemizin 15 birimine bu belge verildi. Yine okullarımıza, belediye bağlı ulaşım araçlarına ve farklı kurumlardaki imkanlara yönelik belge verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle belge teslimi için tören düzenleyemedik. Sembolik olarak 3-4 kuruma toplu olarak belgeleri verildi." dedi.

Kırşehir'in, engellilerin kurumlara ulaşımında iyi durumda olduğunu vurgulayan Baykara, "Erişilebilirlik, bir engellimizin evinden çıktığında istediği her yere, kamu kurumlarına, sağlık ve eğitim imkanlarına rahat ulaşabilmesini sağlamak adına bir faaliyet. Kamu kurumlarına, Kırşehir belediye binalarına, yollara, parklara erişilebilir bir il durumunda." diye konuşu.

Engellilere yönelik hizmetler hakkında da bilgi veren Baykara, "1850 engellimize evde bakım ücreti ödüyoruz. 1000'e yakın engelli vatandaşımıza devlet destekleri veriliyor. Hem devlet hem milli eğitim hem de özelde rehabilitasyon merkezlerimiz var. Engelsiz Yaşam Merkezimizde engellilerimize yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.