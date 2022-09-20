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Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül (58) ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.

Kaynak: AA

Kırşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

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