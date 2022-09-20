Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

20.09.2022 17:13

Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül (58) ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, 6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

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Kaynak: AA

Kırşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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