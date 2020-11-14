Kırşehir'de 6. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı

Kırşehir'de 6. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonası, 64 sporcunun katılımıyla başladı.

Kent merkezindeki özel bir bilardo salonunda düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, şampiyonaya destek verdiklerini söyledi.

Kırşehir'de bilardonun sevilmesinin yanı sıra sporcu kapasitesi ve ilginin yüksek olduğunu anlatan Ercan, 6. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonasının da heyecan dolu zorlu maçlara sahne olacağını dile getirdi.

Pandemi koşullarında maçların gerçekleştirildiğini vurgulayan Ercan, şunları söyledi:

"Katılımcılarımız gerekli tedbirleri aldılar ve oyun alanı buna göre düzenlendi. Pandemi nedeniyle 6. Neşet Ertaş 3 Bant Bilardo Şampiyonasını bazı kısıtlamalar uygulayarak gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda pandemi sürecinin tamamlanmasını ve 7. şampiyonayı daha büyük bir coşkuyla görkemli şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Belki eylül ayında Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında çok daha büyük katılımlı, özel bir Türkiye şampiyonası düzenleyebiliriz. Bu projeyi gerçekleştirdiğimizde Kırşehir'e önemli bir şampiyonayı kazandırmış olacağız, bunu da üst düzey bilardocuların da katılımıyla yapmak istiyoruz."

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin de "Farklı etaplar halinde yoğunluk olmayacak şekilde hazırlık yaptık. 64 sporcu şampiyonaya katılıyor. Aralarında milli sporcularımız da var. Turnuvanın gerçekleşmesinde katkıları olan Federasyon Başkanımız Ersan Ercan'a teşekkür ediyoruz. Pandemi bittiğinde bu etkinliklerin daha fazlasını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonayı organize eden Kırşehir Bilardo İl Temsilcisi Ferdi Aşıroğlu da 2014 yılından bu yana etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonaya katılımın yoğun olduğunu anlatan Aşıroğlu, "Kırşehir'den 12, Türkiye'nin farklı kentlerinden de 52 sporcu olmak üzere toplam 64 sporcu şampiyonaya katılıyor. Turnuvanın tamamında sporcuların 3 bantta başarılı olmalarını istiyoruz. Bu yıl katılım önceki yıllara göre daha yoğun fakat pandemi nedeniyle hem sayıyı düşürdük hem de müsabakaları aralıklı etaplar halinde yapıyoruz. Sporcularımızın tamamı hijyen, mesafe ve maske tedbirlerini alıyor." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan'a hediye takdim edildi, sporcular müsabakalara başladı.