Kırşehir'de 64 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de 64 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de 64 kilogram eroin ele geçirildi

7 saat önce

Kırşehir'de polisin düzenlediği operasyonda bir kamyonette 64 kilogram eroin ele geçirildi.

Kırşehir'de 64 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Kırşehir'de polisin düzenlediği operasyonda bir kamyonette 64 kilogram eroin ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisiyle başlattığı teknik takip sonucu Kırşehir- Kayseri kara yolu Gölhisar Mahallesi yakınında kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği "Çine"nin sunduğu destekle yapılan aramada kasanın tabanındaki özel bölmelere gizlenmiş 64 kilogram eroin ele geçirildi.


Gözaltına alınan sürücü A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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