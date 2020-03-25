Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika

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Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
7 saat önce
Kırşehir'de, 65 yaş üstü vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde riayet ediyor.
Kırşehir'de, 65 yaş üstü vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde riayet ediyor.
Belediye hoparlörlerinden ve polis ekiplerinin araçlardan yaptığı anonsların de etkisi ile yaşlılar evlerinde kalmayı tercih etmeye başladı.
Yaşlı vatandaşların sıkça bulunduğu Cacabey Meydanı'nda iki gündür 65 yaş üstü kişi görülmedi.
Evlerinde kalan 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Kırşehir Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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