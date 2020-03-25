Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika

Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

7 saat önce

Kırşehir'de, 65 yaş üstü vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde riayet ediyor.

Kırşehir'de, 65 yaş üstü vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde riayet ediyor.

Belediye hoparlörlerinden ve polis ekiplerinin araçlardan yaptığı anonsların de etkisi ile yaşlılar evlerinde kalmayı tercih etmeye başladı.

Yaşlı vatandaşların sıkça bulunduğu Cacabey Meydanı'nda iki gündür 65 yaş üstü kişi görülmedi.

Evlerinde kalan 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Kırşehir Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanıyor.

Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Kırşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]