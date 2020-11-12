Kırşehir'de 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasında kısıtlamaya gidildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararların alındığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelede gelinen aşamada 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başta doktorlar olmak üzere kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak olanlar ile meslek odaları başkanları, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahiplerinin iş durumlarını belgelemek şartıyla karardan muaf tutulduğu belirtilerek, karara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

Cacabey Meydanı, Kentpark, pazar yerleri, otobüs durakları ve halkın yoğun olduğu ana caddeler ve çarşılarda sigara içilmesinin yasaklandığına vurgu yapılan açıklamada, denetimlerin ilgili kurumlar aracılığıyla yapılacağı bildirildi.