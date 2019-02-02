Kırşehir'de 654 Seçmenin Kaydı Donduruldu
11 dakika önce
Yüsek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklama sonrasında bilinçli olarak kayıtlarını bulundukları yer dışına aldıran 654 seçmenin kaydı donduruldu.
Yüsek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklama sonrasında bilinçli olarak kayıtlarını bulundukları yer dışına aldıran 654 seçmenin kaydı donduruldu. Merkez
İlçe Seçim Kurulu kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kırşehir
'de il merkezinde 275, Boztepe
İlçesinde 83, Akpınar
İlçesinde ise 296 seçmenin kaydı dondurulduğu öğrenildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde YSK 1 Ocak tarihinden itibaren seçim takviminin başlayacağını duyurmuştu.
4-17 Ocak tarihleri arasında askıya çıkan listelerin dışında ikamet yerinden başka yerde kaydını bilinçli olarak aldırdığı Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından tespit edilen 654 seçmen Kırşehir'de oy kullanamayacak. Türkiye
genelinde ise bu rakamın 90 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:28 Kaynak: İHA
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