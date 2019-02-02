Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 654 Seçmenin Kaydı Donduruldu

Kırşehir'de 654 Seçmenin Kaydı Donduruldu

11 dakika önce

Yüsek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklama sonrasında bilinçli olarak kayıtlarını bulundukları yer dışına aldıran 654 seçmenin kaydı donduruldu.

Kırşehir'de 654 Seçmenin Kaydı Donduruldu, System.String[]
Yüsek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklama sonrasında bilinçli olarak kayıtlarını bulundukları yer dışına aldıran 654 seçmenin kaydı donduruldu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kırşehir'de il merkezinde 275, Boztepe İlçesinde 83, Akpınar İlçesinde ise 296 seçmenin kaydı dondurulduğu öğrenildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde YSK 1 Ocak tarihinden itibaren seçim takviminin başlayacağını duyurmuştu.

4-17 Ocak tarihleri arasında askıya çıkan listelerin dışında ikamet yerinden başka yerde kaydını bilinçli olarak aldırdığı Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından tespit edilen 654 seçmen Kırşehir'de oy kullanamayacak. Türkiye genelinde ise bu rakamın 90 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Boztepe, Merkez, Kırşehir, Güncel
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