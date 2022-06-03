Kırşehir'de 71 gün önce kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırşehir'de 25 Mart'ta kız arkadaşıyla kaybolan ve bulunması için arama çalışmalarına devam edilen genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Arama çalışması Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj Gölü'nde devam eden 21 yaşındaki Hasan Aydoğan için merkeze bağlı Dedeli köyündeki mezarlıkta öğe vakti gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdı cenaze namazına Aydoğan'ın ailesi ve yakınları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, daha önce Kızılırmak'ta cenazesi bulunan Şeyma Demir'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Hasan Aydoğan için köy kabristanında mezar yeri oluşturuldu. Aydoğan'ın yakınları cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü. Milletvekili İlhan, gencin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Cenaze namazının ardından köy muhtarlığı önünde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Dedeli köyü muhtarı Zekeriya Şahin, gazetecilere, arama çalışmalarının 71 gündür devam ettiğini belirterek, "Annesi babası perişan. Biz de gıyabi cenaze namazı kılalım istedik. Boş da olsa mezarına bir Fatiha okuyalım dedik. Onun için buraya toplandık, herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bu arada, Aydoğan'ın aranmasına AFAD, UMKE, jandarma ve polis su altı ekiplerinin katılımıyla Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj Gölü'nde devam ediliyor.

Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı helikopterler de arama çalışmalarına katılmıştı.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.