AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: "8.5 milyonluk köy içme suyu yatırımı gerçekleştirdik" - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: "8.5 milyonluk köy içme suyu yatırımı gerçekleştirdik"

04.11.2020 14:19
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli:

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

Milletvekili Kendirli, 8.5 milyonluk köylere içme suyu yatırımları gerçekleştirdiklerini belirterek; "Hemşehrilerimizin yaşam koşullarını daha kaliteli hale getirmek, onların talep ve isteklerini takip etmek her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Bu bağlamda İlimizde bulunan Merkez, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerimizde, İl Özel İdaremizin tarafından köylerimize bu yılsonu itibariyle toplamda 36 adet kollektör, 15 adet sondaj, 8 adet enerji nakil hattı, 10 adet su deposu bakım, 4 adet yeni su deposu yapımı ile, su ishale hattı yenileme çalışmaları olmak üzere toplamda 73 köyümüze yaklaşık 8,5 milyon lira yatırımla su ve alt yapı projesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: 8.5 milyonluk köy içme suyu yatırımı gerçekleştirdik

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli: '8.5 milyonluk köy içme suyu yatırımı gerçekleştirdik' - Son Dakika


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