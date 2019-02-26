Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 75 Bekçi Göreve Başladı

Kırşehir'de 75 Bekçi Göreve Başladı

1 saat önce

Kırşehir'de, mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 75 bekçi, 40 günlük hizmet içi mesleki eğitiminin ardından göreve başladı.

Kırşehir'de 75 Bekçi Göreve Başladı, System.String[]
Kırşehir'de, mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 75 bekçi, 40 günlük hizmet içi mesleki eğitiminin ardından göreve başladı.

Ahi Polis Merkezine bağlı çalışacak bekçiler, kent genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev alacak. Huzur ve güveni sağlamak için istihdam edilecek personel, emniyet birimleriyle koordineli çalışacak.

Kent merkezinde pazar yeri, şehirler arası otobüs terminali, Ankara, Atatürk, Melikgazi, Lise, Müftülük caddeleri gibi halkın yoğun kullandığı bölgelerde de rutin devriye yapacak bekçiler, sokağa egemen olurken, gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesini de sağlayacak.

Kırşehir'de 14 mahalle ve ana caddelerde 60, Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde ise 15 bekçinin görev yapacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:44 Kaynak: AA

Huzur, Polis, Kırşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan Stat Açıklaması: Rakibe Saygı, Kendine Saygı Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü

2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Belçika'da Polise Mukavemet Eden Gençlere Sert Müdahale
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:52:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 75 Bekçi Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]