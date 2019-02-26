Kırşehir'de 75 Bekçi Göreve Başladı
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Kırşehir'de gece mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 75 bekçi, 40 günlük hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde Kırşehir
'de gece mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 75 bekçi, 40 günlük hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.
Kırşehir Ahi Polis
Merkezi bünyesinde göreve başlayan bekçilerin tamamı Kırşehirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla uzun bir aranın ardından geri dönen bekçiler, vatandaşa huzur ve güven sağlayarak 14 Mahalle ve çarşı merkezinde güvenin adı olarak polisin tüm yetkilerini kullanabilecek.
'Sokak Bekçileri' uygulaması kapsamında eğitimlerini tamamlayan ve görev alan 75 bekçi polisin alanda gözü olacak. Türkiye
'de kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde yeniden başlatılan sokak bekçiliği uygulaması ile bekçilerin il ve ilçede görevleri gece saatlerinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kalabalık alanlarda olması muhtemel olaylarda ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılması olarak amaçlanıyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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