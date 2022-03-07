Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika
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Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

07.03.2022 17:19
Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, kadın hakları hareketinin önemli bir odağını oluşturan 8 Mart'ın, toplumda kadınların her alanda sosyal, ekonomik açılardan eşit olarak yer aldığını, kadınların toplum içindeki rolünün büyük bir önem taşıdığını hatırlattığını belirtti.

Bir toplumun aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyişinde ve kuşakların yetişmesinde büyük emekler ortaya koyan tüm kadınların insanlık dışı davranışlara, istismara ve şiddete maruz kaldıklarını vurgulayan İlhan, kadına karşı yapılan her türlü haksız ve ayrıştırmalı hareketin ve şiddetin son bulacağı inancıyla kadınlar gününü kutladığını ifade etti.

Ekicioğlu da Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sayesinde, seçme ve seçilme hakkı gibi dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde dahi olmayan hakların kadınlara tanındığını anımsattı.

Türk kadının toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta üstelendiği rolle birçok ülkenin kadınına örnek olduğuna işaret eden Ekicioğlu, "Kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadına yönelik şiddet olaylarının, çocuk gelin sayısındaki artışın ve kadınlarımızın toplumsal hayat içerisinde yaşadığı çeşitli mağduriyetlerin gölgesinde kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünsal ise AK Parti'nin aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Kadınların iş gücüne katılımının yüzde 27'den yüzde 34'ler seviyesine çıkarıldığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Kırşehir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika


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