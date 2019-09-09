Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci

19 dakika önce

Kırşehir'de 9 çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019'u seçti.

Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci, System.String[]

Kırşehir'de 9 çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019'u seçti.

Evlilik tarihlerini ölümsüzleştirmek isteyenlerden 7'sinin nikahı Kırşehir Belediyesi nikah dairesinde, ikisinin de Kırşehir Müftlüğü Konferans Salonunda kıyıldı.

Belediyedeki Fırat Özdemir ve Firdevs Han çiftinin nikahını kıyan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ocak ayından bugüne kadar 832 nikah kıyıldığını söyledi.

Bugünkü 09.09.2019 tarihinin anlamlı olduğunu ifade eden Ekicioğlu, bir yastığa baş koymak için yola çıkan çifte mutluluk diledi. Ekicioğlu, nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek isteyen 7 çiftin belediyeye bugün için müracaatta bulunduklarını dile getirdi.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman da konferans salonunda iki törende 2 çiftin nikahını kıydı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet
İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi AK Parti önerdi: Yenikapı'daki araçlar ve İBB'den çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:38:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]