Son dakika haberi | Ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

18.07.2022 15:27

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını tabanca ile vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını tabanca ile vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçe merkezindeki evlerinde kız kardeşi F.Ö'yü (38) öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan G.Ö'nün (34) Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Mucur Adliyesine sevk edilen G.Ö, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "evet" şeklinde cevap verdi.

G.Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesindeki evlerinde dün ablasını tabanca ile vurarak öldüren G.Ö, daha sonra polisi arayarak teslim olmuştu.

YORUMLAR
500
Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı pişman mısınız sorusuna 'evet' cevabını verdi Dedikodu yüzünden ablasını öldüren zanlı pişman mısınız sorusuna 'evet' cevabını verdi Son dakika haberleri... 'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Son dakika haberleri... 'DEDİKODU' TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:58 Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
15:31 Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı
15:21 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:05:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ablasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement