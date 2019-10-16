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Son Dakika Güncel Kırşehir'de acemi erler yemin etti

Kırşehir'de acemi erler yemin etti

41 dakika önce

Kırşehir'de 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Kırşehir'de acemi erler yemin etti, System.String[]

Kırşehir'de 51 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, acemi erler yemin etti. Kırşehir Jandarma Komutanlığına ilk katılan Jandarma Er Abdülaziz Çiftçi'ye hediye takdim edildi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, jandarma teşkilatının, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her türlü tehdide ve terör unsurlarına karşı gece gündüz demeden mücadele verdiklerini hatırlattı.

Akın, "Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı amansız bir mücadele yürütülmektedir. En kısa sürede ordumuzun bu terör unsurlarını bertaraf edeceğine inancımız tamdır." dedi.

Konuşmanın ardından tören, askerlerin Jandarma Marşı'nı seslendirilmesi ve askeri geçişle sona erdi.

Törenin ardından asker ailelerinin evlatlarıyla kucaklaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Törene, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, daire müdürleri ve asker aileleri katıldı.

Jandarma, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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