Kırşehir'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

Kırşehir'de bayramın ilk üç gününde kurban kesimi ve sonrasında yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu.

Kırşehir'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşların yanı sıra, sonraki günlerde et ile uğraşan bazı kişiler kendilerini yaraladı.

Bayram sabahı erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastaneye başvuran acemi kasaplardan bazıları ayakta tedavi edildi. Kent genelinde, koronavirüs nedeniyle birinci gün yoğunluktan korunmak isteyen bazı aileler ise bayramın ikinci ve üçüncü günü kurban kesti.

Kurbanları keserken ve ikametlerinde etleri parçalarken yaralanan vatandaşlar da hastanelere müracaat etti.

Kent genelinde bayramın ilk üç günü 191 kesi yaralanma başvurusu yapılırken, 4 vatandaşın tedavisinin sürdüğü, avuç içi derin kesiği bulunan 1 kişinin de Kayseri'ye sevk edildiği öğrenildi.