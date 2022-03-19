Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi - Son Dakika
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Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

19.03.2022 17:32
Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, huzurevi ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarına afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi verdi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, huzurevi ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarına afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi verdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü ile özel bir rehabilitasyon merkezi personeline "Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların anlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Afetlere karşı bilinçlenerek, sonraki nesillerde afet kültürü oluşturma imkanımız olacaktır. Uygulamalı olarak katılımcılara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası evde ve açık alanlarda neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Eğitim sonrası deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haber! Kırşehir'de deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi Son dakika haber! Kırşehir'de deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Rehabilitasyon, Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi - Son Dakika


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