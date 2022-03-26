Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi - Son Dakika
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Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

26.03.2022 17:44
Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaymakamlık, öğrenci yurdu ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarına afet farkındalığı ile depremde tahliye eğitimi verdi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaymakamlık, öğrenci yurdu ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarına afet farkındalığı ile depremde tahliye eğitimi verdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akpınar Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatma Bacı Öğrenci Yurt Müdürlüğü ile özel rehabilitasyon merkezi personeli ve öğrencilerine "Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında eğitim verildiği belirtildi.

Eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların anlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Afetlere karşı dirençli toplum oluşturma vizyonuyla Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit edilmesi amacıyla eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimin ardından deprem anı bina tahliyesi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

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Rehabilitasyon, Kırşehir, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de AFAD'dan afet farkındalığı ve depremde tahliye eğitimi - Son Dakika


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