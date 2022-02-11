Kırşehir'de AFAD gönüllüleri kan verdi - Son Dakika

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri kan bağışında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan stoklarının yeniden yükselmesi bilinciyle etkinliğin düzenlendiği belirtildi.

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi görevlilerinin kuruma gelerek stant kurduğu ifade edilen açıklamada, AFAD gönüllülerinin kan verdiği aktarıldı.

Açıklamada, kan bağışı ile toplumda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.